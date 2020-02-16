В Челябинске в центре трамвай сошел с рельс

16 Февр. 2020 2020-02-16T16:11:28+03:00

Мы узнали, сколько было парализовано движение электрического транспорта на этом участке

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В воскресенье, 16 февраля, на ул. Цвиллинга, на пересечении с ул. Карла Маркса, у ТРК «Куба», с рельс сошел трамвайный вагон. Движение было парализовано. Как сообщает администрация группы «Челябинский транспорт» социальной сети ВКонтакте, менее чем за полчаса движение на участке восстановили. Но вереница трамваев все же успела выстроиться. К счастью, при сходе вагона обошлось без ДТП.

Участок рельсового пути в этой точке улицы Цвиллинга можно называть невезучим. Точнее, не везущим. От пересечения с ул. Труда до пр. Ленина несколько раз ломались новые низкопольные трамвайные вагоны, проходившие в Челябинске тестирование.

По оценкам экспертов, сеть трамвайных путей в нашем городе нуждается в коренной реконструкции.

Верениц вагонов выстроилась на парализованном участке. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU