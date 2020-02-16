2020-02-16T17:00:34+03:00
Общество

Николай Платошкин назвал Челябинск убитым городом трудовой славы

Политик и ведущий радио «Комсомольская правда» удручен состоянием столицы Южного Урала
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске Николай Платошкин побывал у недостроя общественно-делового центра "Крылья". Фото: соцсети.В Челябинске Николай Платошкин побывал у недостроя общественно-делового центра "Крылья". Фото: соцсети.
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В Челябинск Николай Платошкин приехал на встречу с единомышленниками. Положив букет алых гвоздик к монументу в парке Победы. А после проехал по городу и остался удручен его состоянием. Челябинск, по его словам, — убитый город трудовой славы.

На набережной реки Миасс, в районе филармонии, он остановился возле недостроя общественно-делового центра «Крылья». Стройка, напомним, начата при губернаторе Борисе Дубровском, на бюджетные деньги. Потрачено более трех млрд. руб. Инвестора тогдашние власти региона не нашли. При губернаторе Алексее Текслере стройка была заморожена: в бюджете региона нет «свободных» 18 млрд руб..

— Здесь (в ОДЦ «Крылья» — прим. ред.) должны были проходить встречи саммитов ШОС и БРИКС. Вбухали миллиарды рублей в недострой. Саммиты перенесли в Санкт-Петербург. Стоит огромный миллиардный недострой, который, к сожалению, не поддается перепрофилированию, — говорит Платошкин.

Еще одна остановка — у проходной ЧТЗ. Политик вспомнил, что в 1937 г трактор ЧТЗ занял 1 место на Всемирной выставке в Париже. В 1984 г завод выпустил миллионный трактор. А в 90е фактически был разорен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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