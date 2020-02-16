Прокладки и доширак: терминал аэропорта в Челябинске по-прежнему похож на сельпо

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:43:36+03:00

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В начале года челябинский урбанист Лев Владов раскритиковал внешний вид нового терминала аэропорта имени Игоря Курчатова. Второй этаж здания напоминает сельский магазин: каменные картины-насыпушки, полки с лапшой, надувные подушки на шею, жвачки и шоколад. Установлены стеллажи вдоль больших окон терминала.

Вскоре пресс-секретарь Челябинского аэропорта Сергей Куклев заявил, что стеллажи у окон терминала — мера временная. Что как только придет оборудование, торговую галерею разместят «по центру, чтобы не загораживать панорамные окна».

Прошло полтора месяца. Терминал так и похож на сельпо. В этом убедился корреспондент «Комсомолки» Ирина Фадюшина, которая в эти часы улетает в командировку:

— На втором этаже — сарай. Вся красота заканчивается после зоны досмотра. Кроме того, в зале ожидания установлены табло с указанием рейсов и выходов такого маленького формата, что людям с плохим зрением текст не читается.

Напомним, челябинцы возмущены рекламными внедорожниками у стоек регистрации на рейс. Из-за здоровенных машин очередь жмется и петляет.

Табло маленького формата: попробуй, прочитай!Фото: Ирина Фадюшина

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ИСТОЧНИК KP.RU