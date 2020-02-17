2020-02-17T06:09:38+03:00
Общество

Дочь и жена выгнали пожилого мужчину из квартиры в Челябинской области

Женщина привезла отца в общежитие, где его никто не ждал, и бросила там
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Пожилой мужчина остался без жилья. Фото: Андрей Королев.Пожилой мужчина остался без жилья. Фото: Андрей Королев.
Изменить размер текста:

Вечером 12 февраля женщина привезла в общежитие Златоуста своего пожилого отца и оставила прямо в коридоре. Она сказала пенсионеру, что его поселит в одной из комнат некая Анна. Но такой жительницы там не оказалось. Мужчина так и ночевал в коридоре. Ему вызвался помочь представитель общественного движения «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев. Он отыскал в вещах дедушки его документы и вызвал полицию.

— Выяснилось, что мужчина приехал из Красноуральска, но коренной житель Златоуста. Выписан из своей квартиры год назад. Там проживает жена. На данный момент полиция увезла дедушку в теплое место. Очень жаль, что родственники просто бросили его на произвол судьбы, — написал Андрей Королев в группе «ЧП Златоуст» в ВК.

Дочь и жена выгнали пожилого мужчину из квартиры в Челябинской области.

С собой у пенсионера — несколько пакетов с чистой одеждой и обувью, предметы личной гигиены.

— Мужчина приличный, очень грамотный. Я бы задала вопросы его жене, с которой он прожил 25 лет, и дочери за ее поступок, — добавила Юлия Южакова, проживающая в общежитии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В молоке Челябинской области нашли серьезные нарушения
Дочь и жена выгнали пожилого мужчину из квартиры в Челябинской области
«Ты девственница?»: родители Челябинской области опубликовали переписку неизвестного мужчины с их детьми
Прокладки и доширак: терминал аэропорта в Челябинске по-прежнему похож на сельпо
Николай Платошкин назвал Челябинск убитым городом трудовой славы
В Челябинске в центре трамвай сошел с рельс
В Челябинской области на пожаре погибли две женщины
«Трактор» расстается со своими игроками: кто первый
В Челябинске водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся
В аэропорт Челябинска по ночам пойдут автобусы
В Челябинске врачи рассказали о состоянии детей, сбитых такси накануне
В Магнитогорске на новом бульваре установили скамьи-«туалеты»
В Челябинской области 42 китайца обследуются на коронавирус
В Челябинске в снегопад подрядчики чистят дороги и тротуары
В Челябинске джипы мешают регистрации на рейсы в аэропорту
В Челябинске трое подростков попали под колеса такси
В Челябинской области из-за коронавируса запретили выставки и продажу животных
Воспитанники «Трактора» помогли команде добыть очки в матче с «Куньлунем»
В Челябинске вспыхнул склад мебельного цеха
Шестилетний вокалист из Челябинска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети»