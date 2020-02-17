17 Февр. 2020 2020-02-17T06:09:38+03:00

Женщина привезла отца в общежитие, где его никто не ждал, и бросила там

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Вечером 12 февраля женщина привезла в общежитие Златоуста своего пожилого отца и оставила прямо в коридоре. Она сказала пенсионеру, что его поселит в одной из комнат некая Анна. Но такой жительницы там не оказалось. Мужчина так и ночевал в коридоре. Ему вызвался помочь представитель общественного движения «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев. Он отыскал в вещах дедушки его документы и вызвал полицию.

— Выяснилось, что мужчина приехал из Красноуральска, но коренной житель Златоуста. Выписан из своей квартиры год назад. Там проживает жена. На данный момент полиция увезла дедушку в теплое место. Очень жаль, что родственники просто бросили его на произвол судьбы, — написал Андрей Королев в группе «ЧП Златоуст» в ВК.

Дочь и жена выгнали пожилого мужчину из квартиры в Челябинской области.

С собой у пенсионера — несколько пакетов с чистой одеждой и обувью, предметы личной гигиены.

— Мужчина приличный, очень грамотный. Я бы задала вопросы его жене, с которой он прожил 25 лет, и дочери за ее поступок, — добавила Юлия Южакова, проживающая в общежитии.

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ИСТОЧНИК KP.RU