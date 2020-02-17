«Ничего не осталось!» пожар уничтожил дом матери-одиночки и ее дочери, купленный с помощью маткапитала

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью с 7 на 8 февраля Ольга Трубникова и ее 12-летняя дочка проснулись из-за резкого запаха. Их дом горел. Женщина с девочкой выбежали, успев прихватить только часть документов.

Ольгу увезли в больницу с ожогами. К счастью, жизни женщины ничего не угрожает, сейчас она получает медицинскую помощь амбулаторно. Но вот ее сельский дом в Кусинском районе больше не пригоден. 15 пожарных и четыре машины пытались спасти его, однако деревянное строение очень сильно погорело. Предварительная версия пожара — замыкание электропроводки.

Пока погорельцы живут у соседей. Родственники рассказывают, что Ольга не может отойти от шока. Дом она купила на средства материнского капитала. Других денег на приобретение жилья у нее просто нет. Ольга одна воспитывала двоих детей. Старший — совершеннолетний — живет отдельно. А Ольга с дочкой — вдвоем.

— У них ничего не осталось! Вся наша семья живет очень скромно, поэтому мы вынуждены обратиться за помощью для Ольги, — говорит ее сестра Ирина Шестакова.

Она разместила в соцсети объявление о сборе вещей и денег для погорельцев.

ЧТО НУЖНО:

* Одежда на девочку ростом 150 см, размер обуви 35-36;

* Одежда на женщину ростом 186 см, размер обуви 39;

* Средства гигиены;

* Продукты;

* Деньги на покупку самого необходимого.

Связаться с погорельцами и передать им материальную помощь можно с помощью контактных данных, опубликованных в группе «ЧП Златоуст» в ВК.

Дом не пригоден для жизни. Фото: Олдьга Трубникова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU