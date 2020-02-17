Наш лес сознательно убивают: жители челябинского микрорайона нашли обожженные деревья
Жители Челябинского микрорайона «Ньютон» озадачены состоянием леса. Граждане выложили фотографии свежеобожженных деревьев. Сами пользователи отметили, что раньше таких повреждений не было.
— Деревья обожжены похоже паяльной лампой, потому что на земле следов пожара нет. Стоит запах гари, — написал один из местных жителей.
Судя по фотографиям, некоторые деревья обожжены на несколько метров вверх. Интернет-комментаторы стали выдвигать свои версии произошедшего, однако большинство из них посчитало это спланированной акцией строительной компании, которая планирует снести деревья для новостроек.
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ИСТОЧНИК KP.RU