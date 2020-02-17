Стало известно, почему в Челябинске не чистят тротуары
В минувшие выходные глава города Наталья Котова объезжала районы Челябинска. Наледь и сугробы на тротуарах, переполненные мусорки на остановках. Жалуются горожане на сметенный в кучи снег, сваленные на газоны: ломаются деревца, кустарник.
В понедельник, 17 февраля, на аппаратке в мэрии Котова «допрашивала» глав районов о сложностях уборки снега. Малая уборочная техника подрядчиков не может проехать по тротуарам. Потому что во время дорожной революции тротуары максимально срезали во имя расширения дорог. Мешают и вбитые железные заборы.
Сергей Сихарулидзе, представитель компаний-подрядчиков, отвечающий за очистку улиц в Центральном, Металлургическом, Курчатовской и Калининском районах, заявил, что скоро получит 18 малых погрузчиков и тракторов «Беларус». Они влезут и на узкие тротуары.
Главу Центрального района Виктора Ереклинцеву отчитали за кучи снега у кинотеатра «КиноМАКС-Урал»:
— Попросите руководителей ТРК этим заняться. Или сделайте им предложение, от которого они не смогут отказаться. То же относится ко всем ТРК города!
Вероятно, Наталья Котова имела ввиду ужесточение условий аренды.
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