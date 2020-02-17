Стало известно, почему в Челябинске не чистят тротуары

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:17:17+03:00

В Челябинске подрядчики не могут очистить тротуары. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

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В минувшие выходные глава города Наталья Котова объезжала районы Челябинска. Наледь и сугробы на тротуарах, переполненные мусорки на остановках. Жалуются горожане на сметенный в кучи снег, сваленные на газоны: ломаются деревца, кустарник.

В понедельник, 17 февраля, на аппаратке в мэрии Котова «допрашивала» глав районов о сложностях уборки снега. Малая уборочная техника подрядчиков не может проехать по тротуарам. Потому что во время дорожной революции тротуары максимально срезали во имя расширения дорог. Мешают и вбитые железные заборы.

Сергей Сихарулидзе, представитель компаний-подрядчиков, отвечающий за очистку улиц в Центральном, Металлургическом, Курчатовской и Калининском районах, заявил, что скоро получит 18 малых погрузчиков и тракторов «Беларус». Они влезут и на узкие тротуары.

Главу Центрального района Виктора Ереклинцеву отчитали за кучи снега у кинотеатра «КиноМАКС-Урал»:

— Попросите руководителей ТРК этим заняться. Или сделайте им предложение, от которого они не смогут отказаться. То же относится ко всем ТРК города!

Вероятно, Наталья Котова имела ввиду ужесточение условий аренды.

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ИСТОЧНИК KP.RU