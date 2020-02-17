2020-02-17T10:42:08+03:00
Общество

Стало известно, когда на Кировке снесут все незаконные ларьки

В ремонт пешеходной улицы вложат 40 миллионов рублей
Инна КУМЕЙКО
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Снесут разнокалиберное, построят в едином стиле. Кировку ждет преображение.Снесут разнокалиберное, построят в едином стиле. Кировку ждет преображение.Фото: Инна КУМЕЙКО
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На минувшей неделе на Кировке снесли павильон, торговавший часами. Ларек простоял на самом топовом месте в центре города около 20 лет. В «черном списке» почти все ларьки и павильоны на пешеходной улице, работающие незаконно.

В понедельник, 17 февраля, глава города Наталья Котова заявила, что в ремонт Кировки вложат 40 миллионов рублей. Вместо снесенных ларьков установят новые павильоны, выполненные в едином стиле. Кроме того, появятся новые скамьи, урны. Закупят деревья-крупномеры.

В течение февраля, как заявила градоначальница, снос некапитальных зданий завершится. Ремонт начнется с 20 марта.

Эскизы будущего преображения Кировки есть, и вскоре общественность с ними познакомит главный архитектор города Павел Крутолапов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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