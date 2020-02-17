Стало известно, когда на Кировке снесут все незаконные ларьки
На минувшей неделе на Кировке снесли павильон, торговавший часами. Ларек простоял на самом топовом месте в центре города около 20 лет. В «черном списке» почти все ларьки и павильоны на пешеходной улице, работающие незаконно.
В понедельник, 17 февраля, глава города Наталья Котова заявила, что в ремонт Кировки вложат 40 миллионов рублей. Вместо снесенных ларьков установят новые павильоны, выполненные в едином стиле. Кроме того, появятся новые скамьи, урны. Закупят деревья-крупномеры.
В течение февраля, как заявила градоначальница, снос некапитальных зданий завершится. Ремонт начнется с 20 марта.
Эскизы будущего преображения Кировки есть, и вскоре общественность с ними познакомит главный архитектор города Павел Крутолапов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU