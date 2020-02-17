Художница из Челябинска делает объемные картины из кожи, которые покупают директора и министры

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:50:24+03:00

Ее работы покупают не только в России, но и за рубежом

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41-летняя челябинка Ольга Паршина изготавливает трехмерные картины из натуральной кожи. Она изображает деревья, цветы, дома и животных. Ее объемные полотна пользуются большим спросом, их покупают люди из разных городов России и даже из-за рубежа.

Ольга не рисует эскизов для своих картин: когда приходит идея — сразу воплощать ее в коже. Фото героя публикации

— Эксклюзивные вещи сейчас ценятся. Как-то раз я делала картину для директора театра кукол в Новосибирске, мне заказывали картину для лечащего врача Киркорова, а однажды попросили сделать полотно для министра сельского хозяйства, — рассказала Ольга изданию Hornews.com.

Этого слона Ольга сделала за восемь часов. Фото героя публикации

Первую свою картину — с маками — она сделала после поездки в Италию. Увидела венецианские маски, обтянутые кожей, пообщалась с мастерами. Вернувшись домой, тоже решила попробовать сделать картину из кожи — получилось. Причем Ольга никогда не училась на художника или дизайнера. Все выходит само собой.

На изготовление картин у Ольги уходит когда по 2-3 дня, а когда по несколько часов. По ее словам, конкуренции в этой сфере почти нет: почему-то художники избегают такого материала. Возможно, просто не знают, как с ним работать, поскольку к коже нужен особый подход.

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ИСТОЧНИК KP.RU