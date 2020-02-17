Стало известно, почему в Челябинске власти не поздравили труженика тыла со столетием

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:06:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта новость сразу разлетелась по социальным сетям: чиновники забыли поздравить с вековым юбилеем жительницу Челябинска Агафью Ивановку Согрину.

«15 февраля у Агафьи Ивановны, жительницы Ленинского района, юбилей был – сто лет. Почему только никто из администрации не поздравляет с таким грандиозным событием?», – цитирует знакомых труженики тыла паблик «Типичный Челябинск» социальной сети ВКонтакте.

Однако в пресс-службе администрации города информацию о «забвении» опровергли.

- День рождения Агафьи Ивановны во вторник, 18 февраля. Эти данные есть в городском управлении соцзащиты. Эти же данные мы отправляли в Москву, когда составляли списки фронтовиков и тыловиков Великой Отечественной для награждения их медалями к 75-летию Победы. Завтра, в день рождения, Агафье Ивановне обязательно вручат медаль, поздравительный адрес от имени президента России, цветы, подарки от главы города. Мы помним всех наших ветеранов. И никогда бы не проигнорировали их день рождения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU