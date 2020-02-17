2020-02-17T11:06:23+03:00
Общество

Стало известно, почему в Челябинске власти не поздравили труженика тыла со столетием

Знакомые юбилярши опубликовали в Интернете гневный пост
Инна КУМЕЙКО
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Агафья Ивановна Согрина отметит вековой юбилей. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.comАгафья Ивановна Согрина отметит вековой юбилей. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.com
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Эта новость сразу разлетелась по социальным сетям: чиновники забыли поздравить с вековым юбилеем жительницу Челябинска Агафью Ивановку Согрину.

«15 февраля у Агафьи Ивановны, жительницы Ленинского района, юбилей был – сто лет. Почему только никто из администрации не поздравляет с таким грандиозным событием?», – цитирует знакомых труженики тыла паблик «Типичный Челябинск» социальной сети ВКонтакте.

Однако в пресс-службе администрации города информацию о «забвении» опровергли.

- День рождения Агафьи Ивановны во вторник, 18 февраля. Эти данные есть в городском управлении соцзащиты. Эти же данные мы отправляли в Москву, когда составляли списки фронтовиков и тыловиков Великой Отечественной для награждения их медалями к 75-летию Победы. Завтра, в день рождения, Агафье Ивановне обязательно вручат медаль, поздравительный адрес от имени президента России, цветы, подарки от главы города. Мы помним всех наших ветеранов. И никогда бы не проигнорировали их день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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