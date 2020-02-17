2020-02-17T11:41:39+03:00
Общество

Бульдог Соня из Челябинска прославилась на всю страну умением кататься на скейтборде

Собака обожает скорость и может часами кататься по скейт-парку
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Соня катается на скейте уже четыре года. Фото: Hornews.com.Соня катается на скейте уже четыре года. Фото: Hornews.com.
Изменить размер текста:

Французского бульдога Соню знают уже далеко за пределами Челябинска. Собака прославилась своим умением кататься на скейтборде. Хвостатая скейтбордистка гоняет уже четыре года. Трюков не делает — собаки физически на это не способны. Зато уверенно едет и разворачивает доску, если на пути появляется препятствие.

Хозяин Сони — скейтбордист. Он утверждает, что не учил питомца кататься, она сама, еще щенком, проявила интерес к скейту. Взбиралась на доску, пробовала отталкиваться, слезать.

— Летом я брал ее с собой в скейт-парк. Она видела, что все катаются, и тоже начала вставать на доску. Мы с ребятами всегда бурно реагировали на Сонины успехи, это ее подстегивало, ей не хотелось отрываться от коллектива, — рассказал Дмитрий изданию Hornews.com.

Сейчас у четвероногой есть свой профессиональный скейт, стоит около 7 тыс. рублей. Хозяин ведет блог о Соне в инстаграм и выкладывает там видео ее катания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске досрочно разберут ледовые городки
Двое погибли, шестеро травмированы: на трассе под Челябинском такси попало в лобовое ДТП
Ваня Фокин из Магнитогорска переезжает в Подмосковье
Бульдог Соня из Челябинска прославилась на всю страну умением кататься на скейтборде
ЧМК изготовил арматуру для строительства «Леруа Мерлен» в Новосибирске
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 триллиона рублей
Стало известно, почему в Челябинске власти не поздравили труженика тыла со столетием
Художница из Челябинска делает объемные картины из кожи, которые покупают директора и министры
Стало известно, когда на Кировке снесут все незаконные ларьки
Погода в Челябинске на 23 февраля: суровым будет только праздник
Стало известно, почему в Челябинске не чистят тротуары
Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Озерске
Конькобежка Ольга Фаткулина прославила родной Челябинск в Америке
Экс-мэр Тефтелев попросил выпустить его из СИЗО
В Челябинске могут отменить карантин по гриппу
Наш лес сознательно убивают: жители челябинского микрорайона нашли обожженные деревья
Мошенники забрали у южноуральцев почти 400 тысяч рублей
В Челябинской области резко потеплеет
«Ничего не осталось!» пожар уничтожил дом матери-одиночки и ее дочери, купленный с помощью маткапитала