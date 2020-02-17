Бульдог Соня из Челябинска прославилась на всю страну умением кататься на скейтборде
Французского бульдога Соню знают уже далеко за пределами Челябинска. Собака прославилась своим умением кататься на скейтборде. Хвостатая скейтбордистка гоняет уже четыре года. Трюков не делает — собаки физически на это не способны. Зато уверенно едет и разворачивает доску, если на пути появляется препятствие.
Хозяин Сони — скейтбордист. Он утверждает, что не учил питомца кататься, она сама, еще щенком, проявила интерес к скейту. Взбиралась на доску, пробовала отталкиваться, слезать.
— Летом я брал ее с собой в скейт-парк. Она видела, что все катаются, и тоже начала вставать на доску. Мы с ребятами всегда бурно реагировали на Сонины успехи, это ее подстегивало, ей не хотелось отрываться от коллектива, — рассказал Дмитрий изданию Hornews.com.
Сейчас у четвероногой есть свой профессиональный скейт, стоит около 7 тыс. рублей. Хозяин ведет блог о Соне в инстаграм и выкладывает там видео ее катания.
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ИСТОЧНИК KP.RU