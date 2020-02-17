Бульдог Соня из Челябинска прославилась на всю страну умением кататься на скейтборде

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:41:39+03:00

Соня катается на скейте уже четыре года. Фото: Hornews.com.

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Французского бульдога Соню знают уже далеко за пределами Челябинска. Собака прославилась своим умением кататься на скейтборде. Хвостатая скейтбордистка гоняет уже четыре года. Трюков не делает — собаки физически на это не способны. Зато уверенно едет и разворачивает доску, если на пути появляется препятствие.

Хозяин Сони — скейтбордист. Он утверждает, что не учил питомца кататься, она сама, еще щенком, проявила интерес к скейту. Взбиралась на доску, пробовала отталкиваться, слезать.

— Летом я брал ее с собой в скейт-парк. Она видела, что все катаются, и тоже начала вставать на доску. Мы с ребятами всегда бурно реагировали на Сонины успехи, это ее подстегивало, ей не хотелось отрываться от коллектива, — рассказал Дмитрий изданию Hornews.com.

Сейчас у четвероногой есть свой профессиональный скейт, стоит около 7 тыс. рублей. Хозяин ведет блог о Соне в инстаграм и выкладывает там видео ее катания.

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ИСТОЧНИК KP.RU