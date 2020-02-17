Двое погибли, шестеро травмированы: на трассе под Челябинском такси попало в лобовое ДТП

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:35:05+03:00

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На трассе Челябинск-Троицк утром в воскресенье, 16 января, произошло лобовое ДТП с участием такси. Столкнулись KIA Rio и отечественная «пятнашка». Удар был настолько сильным, что передние части машин смяло, как бумагу. Два человека скончались на месте, еще шестерых увезли в больницу.

На месте работала аварийно-спасательная группа Троицкого отряда. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

— Погибли 19-летний пассажир автомобиля ВАЗ и 37-летний пассажир KIA Rio. В больницу увезли по три человека из каждой машины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Погибли пассажиры обоих автомобилей. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Следователи полиции возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух людей. Максимальное наказание, которое грозит виновнику — семь лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU