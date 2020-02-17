2020-02-17T13:22:40+03:00
Общество

В Челябинске досрочно разберут ледовые городки

Новогодние фигуры снесут в ближайшие дни
Валентина ВАГАНОВА
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Городок на площади Революции демонтируют с прошлой недели.Городок на площади Революции демонтируют с прошлой недели.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По прогнозу синоптиков, эта неделя в Челябинске будет «плюсовой». Из-за теплой погоды ледовые городки тают и становятся опасными для посетителей. Поэтому власти решили досрочно снести их уже в ближайшие дни. Об этом сообщает издание «Курс дела».

— Природа внесла свои коррективы, и нам придется во избежание неприятностей и опасных ситуаций убрать городки пораньше, — сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Уже демонтированы городки в Советском районе Челябинска. Начали разбирать ледяные конструкции в Металлургическом районе, возле бывшего кинотеатра «Россия». Также с прошлой недели сносят ледовые скульптуры на площади Революции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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