В Челябинске досрочно разберут ледовые городки

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:22:40+03:00

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По прогнозу синоптиков, эта неделя в Челябинске будет «плюсовой». Из-за теплой погоды ледовые городки тают и становятся опасными для посетителей. Поэтому власти решили досрочно снести их уже в ближайшие дни. Об этом сообщает издание «Курс дела».

— Природа внесла свои коррективы, и нам придется во избежание неприятностей и опасных ситуаций убрать городки пораньше, — сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Уже демонтированы городки в Советском районе Челябинска. Начали разбирать ледяные конструкции в Металлургическом районе, возле бывшего кинотеатра «Россия». Также с прошлой недели сносят ледовые скульптуры на площади Революции.

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ИСТОЧНИК KP.RU