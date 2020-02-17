В Челябинске досрочно разберут ледовые городки
По прогнозу синоптиков, эта неделя в Челябинске будет «плюсовой». Из-за теплой погоды ледовые городки тают и становятся опасными для посетителей. Поэтому власти решили досрочно снести их уже в ближайшие дни. Об этом сообщает издание «Курс дела».
— Природа внесла свои коррективы, и нам придется во избежание неприятностей и опасных ситуаций убрать городки пораньше, — сообщила глава Челябинска Наталья Котова.
Уже демонтированы городки в Советском районе Челябинска. Начали разбирать ледяные конструкции в Металлургическом районе, возле бывшего кинотеатра «Россия». Также с прошлой недели сносят ледовые скульптуры на площади Революции.
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ИСТОЧНИК KP.RU