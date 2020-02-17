2020-02-17T14:03:27+03:00
Общество

В Челябинске омбудсмен Антон Шарпилов ушел в отставку

Поводом стал семейный конфликт в семье Уполномоченного по правам человека
Инна КУМЕЙКО
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Антон Шарпилов подал в отставку с поста Уполномоченного по правам человека. Фото: Архив героя публикации.Антон Шарпилов подал в отставку с поста Уполномоченного по правам человека. Фото: Архив героя публикации.
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Антон Шарпилов подал в отставку с поста Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Открытое письмо с этим известием он выложил на своих страницах в соцсетях.

«Очень сожалею, что мои личные дела стали достоянием общественности, что позволило моим недоброжелателям спекулировать на этом, распространять лживую информацию», — делится Антон Шарпилов.

В начале февраля он ушел в отпуск без содержания. Но поток грязи в его адрес не уменьшился. Хейтеры караулят его у школы и садика, куда ходят дети, взламывают его соцсети.

И все это, уверен Шарпилов, ради дискредитации не только его, аппарат уполномоченных, но и «в целом государственное устройство РФ и Конституцию». Потому он и принял решение об отставке.

Пресс-служба главы региона прокомментировала уход Шарпилова с поста Уполномоченного по правам человека:

— Губернатор считает, что с учетом сложивших обстоятельств решение Антона Шарпилова оставить пост Уполномоченного по правам человека является оправданным. Семейная ситуация не позволила ему сосредоточиться на выполнении должностных обязанностей. Желаем ему ее разрешить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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