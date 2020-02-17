2020-02-17T15:05:03+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области, лишенный прав за пьянку, устроил смертельное ДТП на трассе

Два человека погибли, еще двое — в больнице
Валентина ВАГАНОВА
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Оба водителя погибли.Оба водителя погибли.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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В Саткинском районе, недалеко от поселка Межевой, столкнулись две иномарки — Renault Logan и Nissan Primera. Оба водителя скончались на месте, а пассажиров Nissan с травмами увезли в больницу. ДТП произошло в субботу вечером, 15 февраля.

По предварительной информации, виноват водитель Renault. Дорога заворачивала влево, он не снизил скорость до безопасной, из-за чего машину вынесло на «встречку».

Во второй машине ехали две пожилых женщины, их госпитализировали.

— Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Renault Logan — житель Сатки, за рулем он больше 19 лет. В прошлом году его лишили прав за езду в пьяном виде, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Два человека погибли в ДТП на трассе в Челябинской области.Управление ГИБДД по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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