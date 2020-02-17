2020-02-17T16:43:53+03:00
Происшествия

В Челябинске мошенник оформлял кредиты на бомжей, а деньги забирал себе

Он работал менеджером в микрофинансовой организации
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Пару лет назад челябинец (1993 года рождения) устроился на работу: выдавал займы населению. Но люди нынче стали осторожными и очередь из желающих влезть в долговую кабалу не наблюдалась. А нет клиентов, нет прибыли.

Тогда менеджер пошел на криминальную хитрость. Он отыскивал бомжей в подворотнях и на улицах города и предлагал им сделку:

— С тебя паспорт, с меня три тысячи рублей!

На каждого брал заем на максимальную сумму, которую можно получить в микрокредитной организации — 40 тысяч.

Мошенника вычислили коллекторы. Они отыскали одного из тех самых бомжей-должников. Он рассказал, как стал участником сделки и кто его надоумил.

Обвиняемый на момент задержания работал в такси. В качестве компенсации он внес 81 тыс. руб. Больше денег у него нет. Он в разводе и по нашей информации имеет еще и долги по алиментам. А кредит, чтобы компенсировать наворованное, вряд ли ему кто даст.

КОММЕНТАРИЙ

— Молодой человек оформил 11 кредитов. Вносил первый взнос, а потом платежи прекращал. Ущерб от его действий составил 398 тысяч рублей. Ему предъявлены обвинения по статье 159 часть 3 УК РФ (Мошенничество), — рассказала корреспонденту КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева. — Свою вину подозреваемый признал.

Теперь мошеннику грозит до 6 лет тюремного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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