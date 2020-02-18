2020-02-18T18:46:25+03:00
Общество

Челябинцы озадачены названиями новых улиц

Новые имена дадут домам в Советском и Ленинском районе
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Большинство названий оказались для частных домовБольшинство названий оказались для частных домовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Земледелия, Провиантская, Ручейная, Станичная и Колокольчиковый. Если вы тоже не понимаете что это, то некоторые депутаты гордумы Челябинска с вами согласны. Голосование по названиям новых улиц в Челябинске привело к спору между чиновниками.

Депутаты, хоть и определились с названиями, все же не были согласны с некоторыми. Так, Илья Мительман предложил имена участников Великой отечественной войны для новых улиц, однако не учел, что все перечисленные участки находятся не в его округе.

Пользователи соцсетей также не оценили названия, за которые проголосовали чиновники. Причем некоторые челябинцы вспомнили и другие странные имена, которые чиновники давали городским улицам вроде Могильникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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