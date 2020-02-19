Таксисты Челябинска возмущены: их заставляют арендовать машины поновее, чтобы возить по тарифу «Комфорт»

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:11:33+03:00

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Один из таксистов пожаловался в соцсети на компанию, в которой работает.

— Совсем сошли с ума. Предлагают продать или обменять свое авто, чтобы еще несколько лет получать заказы в повышенных тарифах, которых в Челябинске практически нет. Как с такими ценами вообще можно заработать на новое авто?! — возмутился подписчик паблика «Подслушано у таксистов Челябинска» в ВК.

Он выложил скрин сообщения, которое пришло ему от работодателя. В нем говорится, что его машина уже старая для того, чтобы возить пассажиров по тарифу «Комфорт» и с 24 февраля ему будет доступен только «Эконом». Также компания советует купить авто поновее или «взять подходящую для повышенных тарифов машину в сертифицированных парках вашего города». Такое предложение возмутило таксистов.

Вот такое сообщение пришло таксисту из Челябинска. Фото: vk.com/v_taksi_74

— Взять подходящую машину в автопарке и отдавать дяде за нее 50 и более процентов от заработка? Нет, спасибо, — написал Александр Матвеев.

— К чему это? Все знают, что в Челябинске никто не вызывает машину по тарифу «Комфорт», только «Эконом». Это в Москве «Мерседесы» в такси в порядке вещей, а у нас в городе уровень доходов не позволяет, — добавил Иван Кимлаев.

— Маршрутки в Челябинске подняли цену уже до 28 рублей, а в такси минималку опустили до 39! — негодует Евгений Иванов.

Таксисты Челябинска давно жалуются на слишком низкие тарифы и прочие условия. Но при этом машин с шашечками в городе становится только больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU