ВТБ: челябинцы на 25% увеличили траты на подарки для любимых

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:45:30+03:00

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Согласно полученным данным, в этом году челябинцы потратили на цветы и подарки ко Дню всех влюбленных 7,1 млн рублей, что на 25% превышает показатель 2019 года.

80% праздничных расходов приходится на кафе и рестораны — более 5,5 млн рублей (+13% по сравнению с прошлым годом). При этом наиболее существенно – почти в три раза – увеличился оборот в барах и ночных клубах Челябинска, до 775 тыс. рублей. Средний чек в таких заведениях составил 1000 рублей, что выше общероссийского показателя (700 рублей).

Также в День Валентина южноуральцы активно покупали цветы: оборот в этом сегменте превысил 620 тыс. рублей, что аналогично показателю 2019 года. Средняя стоимость букета – 955 рублей.

Кроме того, челябинцы почти в 1,5 раза увеличили объемы покупок в магазинах сувениров и подарков – до 176 тыс. рублей.

Челябинская динамика совпадает с общероссийской: в целом по стране траты на подарки любимым также выросли на 20%. Наибольший рост — на 80% — зафиксирован в барах и клубах, в 1,5 раза увеличился оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16-17% — в ресторанах и магазинах цветов.

«В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.