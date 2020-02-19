По подозрению в краже 19 млн рублей задержан бывший директор оборонного предприятия в Челябинской области

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:33:32+03:00

Вместе с ним под стражей еще два сообщника

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Задержан бывший директор Миасского машиностроительного завода Андрей Юрчиков. Мужчину и его сообщников подозревают в краже 19 млн рублей у государственного оборонного предприятия.

— Возбуждено уголовное дело. Юрчиков обвиняется в присвоении денег завода в особо крупном размере. Выводить крупные суммы ему помогали начальник бюджетно-экономического отдела завода и директор компании «Техпласт», с которым ММЗ в 2015 году заключил заведомо фиктивную сделку по агентскому договору, — пояснил суть претензий руководитель следственного отдела по Миассу областного управления СКР Анатолий Селиверстов.

По версии следствия, в 2015-2016 годах сообщники украли у машзавода 19,3 миллиона рублей.

Во время обысков у всех троих изъяты документы на движимое и недвижимое имущество, а также ценные вещи, благодаря которым, возможно, удастся полностью или частично возместить ущерб государству.

Свою вину задержанные признали частично. На днях их могут арестовать. Силовики полагают, что хищения на заводе носили системный характер. Ущерб предприятию может быть еще больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU