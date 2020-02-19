2020-02-19T13:20:07+03:00
Спорт

«Трактор» сразится с «Адмиралом» — соперником по турнирной таблице

Матч в Челябинске может стать решающим в споре за 12 место в Восточной конференции КХЛ
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
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Для Владивостока это игра с черно-белыми может стать решающей в погоне за место в плей-офф Кубка Гагарина. «Адмиралу» в сегодняшнем матче с «Трактором» нужно минимум заработать одно очко — не проиграть в основное время, чтобы продолжить борьбу за восьмерку сильнейших. Команде из Владивостока нужно прерывать нынешнюю серию матчей из четырех поражений подряд.

У «Трактора» уже все решено. В сезоне 2019-2020 клуб потерял все шансы на выход в плей-офф. Команда сейчас занимает последнее 12-е место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, отставая от «Адмирала», который на строчку выше, на пять очков. Матч, по сути, может стать решающим в плане окончательного распределения мест в турнирной таблице. Но никто не хочет оказаться последним.

КОГДА ИГРА

Игра «Трактор» — «Адмирал» пройдет 19 февраля в Челябинске (ЛА «Трактор», начало в 19.00).

ЧТО ДАЛЬШЕ

После матча с «Адмиралом» «Трактору» останется провести еще три матча в «регулярке». Дома — с «Сибирью» (22 февраля) и магнитогорским «Металлургом» (27 февраля) и на выезде — с московским «Динамо» (25 февраля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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