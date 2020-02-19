2020-02-19T13:38:03+03:00
Общество

Студентка из Челябинска бесплатно учит горожан делать обложки для документов из старых пакетов

Изделия получаются прочными и стильными
Валентина ВАГАНОВА
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Обложка из пакета смотрится стильно и оригинально. Фото героя публикацииОбложка из пакета смотрится стильно и оригинально. Фото героя публикации
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Татьяна Бусоргина проводит бесплатные мастер-классы по созданию обложек для паспортов и других документов из полиэтиленовых пакетов. Выглядит такая обложка весьма оригинально, а прослужит также долго, как и покупная. С помощью занятий студентка учит челябинцев экономить природные ресурсы и ответственнее относиться к экологии. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Татьяна учится на первом курсе магистратуры ЮУрГУ. Фото героя публикации

Татьяна учится на первом курсе магистратуры ЮУрГУ. Фото героя публикации

По словам Татьяны, смастерить аксессуар можно всего за полчаса. С помощью утюга нужно сплавить между собой 3-4 пакета. Получившуюся пластину согнуть — сделать «кармашки» и прошить их машинкой или вручную. А чтобы не испортить утюг, лучше соединять пакеты через пергамент.

Пакеты спаивают утюгом. Фото героя публикации

Пакеты спаивают утюгом. Фото героя публикации

В прошлом году Татьяна выиграла грант в 130 тыс. руб. на форуме «Территория смыслов» от «Росмолодежи». На полученные деньги она купила три утюга и четыре швейные машинки, которыми сейчас пользуются участники мастер-классов.

Обложкой из пакетов можно украсить хоть паспорт, хоть зачетку. Фото героя публикации

Обложкой из пакетов можно украсить хоть паспорт, хоть зачетку. Фото героя публикации

Татьяна также проводит мастер-классы по созданию кошельков из крафтовой бумаги, эко-мешков и блокнотов из старых тетрадей.

Записаться на занятие можно через ее группу во «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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