Студентка из Челябинска бесплатно учит горожан делать обложки для документов из старых пакетов

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:38:03+03:00

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Татьяна Бусоргина проводит бесплатные мастер-классы по созданию обложек для паспортов и других документов из полиэтиленовых пакетов. Выглядит такая обложка весьма оригинально, а прослужит также долго, как и покупная. С помощью занятий студентка учит челябинцев экономить природные ресурсы и ответственнее относиться к экологии. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Татьяна учится на первом курсе магистратуры ЮУрГУ. Фото героя публикации

По словам Татьяны, смастерить аксессуар можно всего за полчаса. С помощью утюга нужно сплавить между собой 3-4 пакета. Получившуюся пластину согнуть — сделать «кармашки» и прошить их машинкой или вручную. А чтобы не испортить утюг, лучше соединять пакеты через пергамент.

Пакеты спаивают утюгом. Фото героя публикации

В прошлом году Татьяна выиграла грант в 130 тыс. руб. на форуме «Территория смыслов» от «Росмолодежи». На полученные деньги она купила три утюга и четыре швейные машинки, которыми сейчас пользуются участники мастер-классов.

Обложкой из пакетов можно украсить хоть паспорт, хоть зачетку. Фото героя публикации

Татьяна также проводит мастер-классы по созданию кошельков из крафтовой бумаги, эко-мешков и блокнотов из старых тетрадей.

Записаться на занятие можно через ее группу во «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU