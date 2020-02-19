Челябинский урбанист недоволен освещением на набережной

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:39:35+03:00

Фонари красивые, но почему вокруг них такая темнота. Фото: Лев Владов.

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— Впервые в истории современного Челябинска — на набережной в центре появилось освещение. Правда, есть нюанс: освещение как бы есть, а света почти нет. Посмотрели тендер — по контракту должны были смонтировать 19 фонарей с шагом 20,5 метров. Все на месте — пишет активист.

Урбанист предложил перенести фонари в центр тротуара, чтобы стало ярче. Но вряд ли это возможно. Кабель, питающий освещение, скорей всего проложен сбоку от набережной. Это и является главной проблемой. Также могут возникнуть проблемы с уборкой снега, если столбы будут стоять посреди улицы.

Ругая фонари, общественник попутно разгромил ремонт набережной:

— А по-хорошему, конечно, нужно избавляться от стены вдоль воды, делать нормальный проект благоустройства, и привлекать к работе архитекторов, а не дорожные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU