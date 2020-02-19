В Челябинск завезли тест-системы для обнаружения коронавируса
Челябинская область получила 3200 диагностических тест-систем, позволяющих найти в крови человека коронавирус. Эти системы будут использовать при оценке здоровья людей, помещенных на карантин.
— Все лабораторные исследования отныне будут проводить специалисты челябинского Центра гигиены и эпидемиологии. В Новосибирск образцы материалов будут отправлять только в особых случаях, если потребуются дополнительные исследования, — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
Также специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили местным медикам о правилах забора крови и ее транспортировки.
— Так как инфекция новая, и уже выявлены случаи скрытого носительства вируса, без клинических проявлений, диагностика должна проходить в условиях усиленного контроля, — предупредила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
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ИСТОЧНИК KP.RU