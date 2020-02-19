В центре Челябинска снесли дом XIX века

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:26:17+03:00

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Челябинск потерял еще один старинный особняк в историческом центре города. На улице Свободы, 18, снесли развалины здания конца XIX века.

— В 2010 году в этом доме случился пожар. Деревянная постройка была фактически уничтожена. Восстановить ее было бы невозможно. И вот теперь ее полностью стерли с лица Челябинска, — говорит краевед Юрий Латышев.

Правда, кое-что все же удалось спасти. Это декоративные наличники с окон. Сейчас они хранятся в городском Центре историко-культурного наследия.

А еще краеведы надеются, что удастся спасти каменную кладку, которая когда-то была построена как защита от огня и разделяла два стоящих по соседству дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU