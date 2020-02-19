2020-02-19T15:57:43+03:00
Общество

Челябинские подростки нашли себе новое развлечение

Правда, взрослые от него явно будут не в восторге
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Пока в школах Челябинска продолжается карантин, дети развлекают себя как могут. Во всяком случае, так можно подумать, посмотрев видео из соцсетей, где подростки скидывают камни и снег с крыши дома на прямо на машины внизу.

В качестве «точки обстрела», ребята выбрали многоэтажку по улице Молодогвардейцев. Как подростки смогли проникнуть на крышу — загадка. Обычно лестницы на чердаки всегда закрыты на ключ управляющей компанией. В «ПЖРЭУ Курчатовского района», которая и ответственна за обслуживание дома на звонок КП-Челябинск не ответили.

Сами пользователи соцсетей не остались в восторге от новых увлечений подростков. Многие посочувствовали автомобилистам и посоветовали родителям получше следить за своими детьми.

Подростки сбрасывают с крыши камни на машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинские подростки нашли себе новое развлечение
«Оскорбила еще больше!»: блогерша из Челябинска сняла ролик о «бесплатных» гражданских женах
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» пройдет в Кургане в апреле
В центре Челябинска снесли дом XIX века
В Челябинск завезли тест-системы для обнаружения коронавируса
Челябинский урбанист недоволен освещением на набережной
Студентка из Челябинска бесплатно учит горожан делать обложки для документов из старых пакетов
Освоение новой продукции на «Уралкузе» вошло в рейтинг главных событий российской металлургии 2019 года
«Трактор» сразится с «Адмиралом» — соперником по турнирной таблице
Суд о хищении 33 млн рублей при подготовке российско-казахстанского форума стартовал в Челябинске
«Поднялись в небо»: в Озерске романтики поздравили мать с рождением ребенка
Жители двора на Северо-Западе Челябинска подняли бунт из-за появившийся под окнами дороги
Бывший силовик получил срок за интим с мальчиками-подростками в Челябинской области
Самый сильный человек России навсегда покидает родной Челябинск
В Челябинской области столкнулись трактор и «семерка»: двое пострадали
По подозрению в краже 19 млн рублей задержан бывший директор оборонного предприятия в Челябинской области
ВТБ: челябинцы на 25% увеличили траты на подарки для любимых
Разбившему Rolls-Royce рабочему из Челябинска окончательно отпустили долги
Фура слетела с дороги во время снегопада в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Для вернувшихся из Китая студентов не станут открывать карантинный пункт в Магнитогорске
Стартовала продажа авиабилетов из Челябинска в Крым
Победительница грантового конкурса «Мечела» реализует проект по использованию вторсырья
Челябинец пожаловался на водителя, который усадил ребенка за руль
«Не тяни — голосуй!» Фестиваль больших граффити может уйти из Челябинской области
Таксисты Челябинска возмущены: их заставляют арендовать машины поновее, чтобы возить по тарифу «Комфорт»
Автомойка с логотипом «Первого канала» удивила жителей Челябинска
Двое суток верный пес ждал у подъезда бросивших его хозяев в Челябинской области
Челябинскую студентку хотят отчислить из-за юбки