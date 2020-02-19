Челябинские подростки нашли себе новое развлечение

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:57:43+03:00

Правда, взрослые от него явно будут не в восторге

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Пока в школах Челябинска продолжается карантин, дети развлекают себя как могут. Во всяком случае, так можно подумать, посмотрев видео из соцсетей, где подростки скидывают камни и снег с крыши дома на прямо на машины внизу.

В качестве «точки обстрела», ребята выбрали многоэтажку по улице Молодогвардейцев. Как подростки смогли проникнуть на крышу — загадка. Обычно лестницы на чердаки всегда закрыты на ключ управляющей компанией. В «ПЖРЭУ Курчатовского района», которая и ответственна за обслуживание дома на звонок КП-Челябинск не ответили.

Сами пользователи соцсетей не остались в восторге от новых увлечений подростков. Многие посочувствовали автомобилистам и посоветовали родителям получше следить за своими детьми.

Подростки сбрасывают с крыши камни на машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU