Зима расширила тротуары в Челябинске

20 Февр. 2020 2020-02-20T05:35:28+03:00

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Челябинский урбанист Лев Владов выложил в своей группе в ВК фотографии, показывающие, как снег сделала шире городские тротуары. Снимки наглядно демонстрируют, что отдельные участки и даже целые полосы дорог не используются автомобилистами. На снегу нет и следа от колес. Зато зимой эти островки используются пешеходами. Но скоро снег растает, и они снова сольются с проезжей частью.

— Обожаю зиму — она доступно показывает необходимость «дорожной диеты» и даже сама ее проектирует! В центре Челябинска есть неудобный узкий тротуар на перекрестке и лишний асфальт, который промаркирован водителями. А если смотреть на схему перекрестка, то транспортные инженеры хватаются за голову: ну как можно было сделать такие странные радиусы на поворотах? — пишет Лев Владов в паблике Челябинский урбанист. — Если коротко, дорожная диета — это когда вместо неиспользуемого кусочка проезжей части появляется зона озеленения или тротуар.

Фото: vk.com/chelurban

Подписчики группы тоже стали вкладывать подобные фотографии. Вот, например, снимок челябинца Андрея Фролова. Это перекресток улиц Сони Кривой и Энтузиастов.

Перекресток улиц Сони Кривой и Энтузиастов. Фото: Андрей Фролов.

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ИСТОЧНИК KP.RU