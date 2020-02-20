2020-02-20T05:35:28+03:00
Общество

Зима расширила тротуары в Челябинске

И показала дорожникам, как должен выглядеть перекресток
Ирина КАРЕЛИНА
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Снег на дорогах явно показывает, какие участки не используются автомобилями. Фото: vk.com/chelurbanСнег на дорогах явно показывает, какие участки не используются автомобилями. Фото: vk.com/chelurban
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Челябинский урбанист Лев Владов выложил в своей группе в ВК фотографии, показывающие, как снег сделала шире городские тротуары. Снимки наглядно демонстрируют, что отдельные участки и даже целые полосы дорог не используются автомобилистами. На снегу нет и следа от колес. Зато зимой эти островки используются пешеходами. Но скоро снег растает, и они снова сольются с проезжей частью.

— Обожаю зиму — она доступно показывает необходимость «дорожной диеты» и даже сама ее проектирует! В центре Челябинска есть неудобный узкий тротуар на перекрестке и лишний асфальт, который промаркирован водителями. А если смотреть на схему перекрестка, то транспортные инженеры хватаются за голову: ну как можно было сделать такие странные радиусы на поворотах? — пишет Лев Владов в паблике Челябинский урбанист. — Если коротко, дорожная диета — это когда вместо неиспользуемого кусочка проезжей части появляется зона озеленения или тротуар.

Фото: vk.com/chelurban

Фото: vk.com/chelurban

Подписчики группы тоже стали вкладывать подобные фотографии. Вот, например, снимок челябинца Андрея Фролова. Это перекресток улиц Сони Кривой и Энтузиастов.

Перекресток улиц Сони Кривой и Энтузиастов. Фото: Андрей Фролов.

Перекресток улиц Сони Кривой и Энтузиастов. Фото: Андрей Фролов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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