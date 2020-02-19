Челябинск и Копейск могут связать трамваем

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:07:29+03:00

Новая схема, объединяющая Челябинск, Копейск и Сосновский район, должна быть готова к концу 2020 года Фото: Андрей АБРАМОВ

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Жители Копейска, которые работают и учатся в Челябинске, ликуйте: в новой транспортной системе может появиться трамвайное сообщение между двумя городами. Об этом рассказал глава миндортранса Александра Филлипова.

В 60-70-е годы трамваи уже курсировали из города в город. Такой маршрут был весьма популярен у пассажиров, однако для его возрождения министерству необходимо учитывать при строительстве количество пассажиров, которые будут ежедневно пользоваться транспортом.

Филлипов также добавил, что при составлении новой схемы будут учитываться пожелания южноуральцев. Их можно будет оставить на официальном сайте министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU