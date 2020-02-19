2020-02-19T19:07:29+03:00
Общество

Челябинск и Копейск могут связать трамваем

Регулярное сообщение прекратилось еще во времена СССР
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Новая схема, объединяющая Челябинск, Копейск и Сосновский район, должна быть готова к концу 2020 годаНовая схема, объединяющая Челябинск, Копейск и Сосновский район, должна быть готова к концу 2020 годаФото: Андрей АБРАМОВ
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Жители Копейска, которые работают и учатся в Челябинске, ликуйте: в новой транспортной системе может появиться трамвайное сообщение между двумя городами. Об этом рассказал глава миндортранса Александра Филлипова.

В 60-70-е годы трамваи уже курсировали из города в город. Такой маршрут был весьма популярен у пассажиров, однако для его возрождения министерству необходимо учитывать при строительстве количество пассажиров, которые будут ежедневно пользоваться транспортом.

Филлипов также добавил, что при составлении новой схемы будут учитываться пожелания южноуральцев. Их можно будет оставить на официальном сайте министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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