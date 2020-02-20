Художница рисует пассажиров маршруток и автобусов в Челябинской области

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:20:09+03:00

Жительница Миасса разыскала ее в интернете, чтобы увидеть портрет своего ребенка

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В соцсетях часто кто-то кого-то ищет. Обычно очевидцев какого-то события. Или парень — понравившуюся девушку, к которой не осмелился подойти. Но тут необычный случай.

— Девушка с фото, если ты видишь этот пост, отзовись, пожалуйста! Ты сидела в троллейбусе напротив нас с дочкой, постоянно на нее смотрела и рисовала. Я подумала, что ты рисовала мою малышку. Хотелось бы взглянуть, — написала Анастасия Тимакова в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Оказалось, что эта девушка часто рисует в общественном транспорте.

— Она учится в художественной школе. Меня тоже рисовала в маршрутке, — написала подписчица паблика Екатерин.

— А я ее в торговом комплексе видел. Она меня нарисовала, получилось красиво, — написал Сергей.

Художница все же увидела этот пост и откликнулась. Ее зовут Полина. Она подарила маме Анастасии портретик ее малышки — хоть и маленький набросок, а приятно.

Вот такой милый набросок сделала художница Полина, пока ехала в автобусе. Фото: vk.com/inzidentmiass

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ИСТОЧНИК KP.RU