Жители Челябинска рассказали, кого считают врагами

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:34:19+03:00

Социологи узнали, на кого точат зуб простые челябинцы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Такой опрос в преддверии Дня защитника Отечества провели социологи

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС предложили челябинцев несколько суждений о врагах России, а потом сравнили ответы земляков с данными по России в целом. И вот что получилось.

«Зачем искать врагов, когда корень зла в собственных ошибках». Так считают большинство горожан. В Челябинске это мнение разделяют 34% опрошенных, а по России всего 16%.

«Самые опасные враги — скрытые, внутренние». Так сказали 32% опрошенных по Челябинску и 21% опрошенных по России.

«У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги». Так считают 13% челябинцев и 27% опрошенных по России.

Примерно столько же — 13% — в нашем городе затруднились с ответом.

Утверждение «Наша страна окружена врагами со всех сторон» стало самым непопулярным среди горожан. Так считают всего 7,5% опрошенных, хотя по России это суждение выбрали 23% респондентов.

— Челябинцы чаще обращают внимание на наличие проблем внутри страны и реже видят врагов России извне, — сделали вывод местные соцологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU