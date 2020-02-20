Жители Челябинска рассказали, кого считают врагами
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС предложили челябинцев несколько суждений о врагах России, а потом сравнили ответы земляков с данными по России в целом. И вот что получилось.
«Зачем искать врагов, когда корень зла в собственных ошибках». Так считают большинство горожан. В Челябинске это мнение разделяют 34% опрошенных, а по России всего 16%.
«Самые опасные враги — скрытые, внутренние». Так сказали 32% опрошенных по Челябинску и 21% опрошенных по России.
«У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги». Так считают 13% челябинцев и 27% опрошенных по России.
Примерно столько же — 13% — в нашем городе затруднились с ответом.
Утверждение «Наша страна окружена врагами со всех сторон» стало самым непопулярным среди горожан. Так считают всего 7,5% опрошенных, хотя по России это суждение выбрали 23% респондентов.
— Челябинцы чаще обращают внимание на наличие проблем внутри страны и реже видят врагов России извне, — сделали вывод местные соцологи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU