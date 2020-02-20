2020-02-20T07:34:19+03:00
Общество

Жители Челябинска рассказали, кого считают врагами

Такой опрос в преддверии Дня защитника Отечества провели социологи
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Социологи узнали, на кого точат зуб простые челябинцы.Социологи узнали, на кого точат зуб простые челябинцы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС предложили челябинцев несколько суждений о врагах России, а потом сравнили ответы земляков с данными по России в целом. И вот что получилось.

«Зачем искать врагов, когда корень зла в собственных ошибках». Так считают большинство горожан. В Челябинске это мнение разделяют 34% опрошенных, а по России всего 16%.

«Самые опасные враги — скрытые, внутренние». Так сказали 32% опрошенных по Челябинску и 21% опрошенных по России.

«У народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги». Так считают 13% челябинцев и 27% опрошенных по России.

Примерно столько же — 13% — в нашем городе затруднились с ответом.

Утверждение «Наша страна окружена врагами со всех сторон» стало самым непопулярным среди горожан. Так считают всего 7,5% опрошенных, хотя по России это суждение выбрали 23% респондентов.

— Челябинцы чаще обращают внимание на наличие проблем внутри страны и реже видят врагов России извне, — сделали вывод местные соцологи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека получили термические ожоги лица и рук при взрыве газа в лаборатории в Челябинске
Челябинцев приглашают отметить День зимних видов спорта на льду «Уральской молнии»
Жители Челябинской области стали больше откладывать на мечту и на черный день
ЧМК запустил земснаряд для очистки пруда
Принимать на работу сельских учителей в Челябинской области будут по конкурсу и выдавать миллион
Челябинск вырвался в тройку лидеров городов, где планируют провести фестиваль больших граффити
Ради нового облика гостевых маршрутов Челябинск принесет в жертву 1,5 тысячи деревьев
Администрация Челябинска приняла у минобороны коммунальные сети поселка Шагол
Жители Челябинска рассказали, кого считают врагами
Художница рисует пассажиров маршруток и автобусов в Челябинской области
«Выкинули трижды за месяц»: зоозащитница рассказала про собаку, которая ждала хозяина несколько суток у подъезда в Челябинской области
В Челябинске потеплеет до +5
Зима расширила тротуары в Челябинске
«Трактор» одержал самую крупную «сухую» победу в сезоне
Челябинск и Копейск могут связать трамваем
Попробуем снова: в Челябинске организуют раздельный сбор мусора
В Москве обсудили готовность Челябинска к саммитам
Отставку скандального челябинского омбудсмена рассмотрят в конце февраля
Стало известно точное количество мероприятий, которые пройдут в Челябинске во время саммитов
Коммунальщикам придется ответить за потоп в Парковом
Карантин продлили: челябинские подростки нашли себе новое развлечение
«Оскорбила еще больше!»: блогерша из Челябинска сняла ролик о «бесплатных» гражданских женах
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» пройдет в Кургане в апреле
В центре Челябинска снесли дом XIX века
В Челябинск завезли тест-системы для обнаружения коронавируса
Челябинский урбанист недоволен освещением на набережной
Студентка из Челябинска бесплатно учит горожан делать обложки для документов из старых пакетов
Освоение новой продукции на «Уралкузе» вошло в рейтинг главных событий российской металлургии 2019 года
«Трактор» сразится с «Адмиралом» — соперником по турнирной таблице