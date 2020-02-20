Ради нового облика гостевых маршрутов Челябинск принесет в жертву 1,5 тысячи деревьев
На гостевых маршрутах Челябинска вырубят 1,5 тысячи взрослых деревьев. Об этом в среду, 19 февраля, заявил и.о. заместителя председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Александра Барыкин.
Правда, рубить деревья, по словам чиновника, будут с умом. Специалисты провели инвентаризацию и выбрали для сноса старые, ветхие.
На месте вырубленных деревьев появятся новые насаждения. И не абы какие, а крупномеры. То есть вполне сформированные деревца, за которыми не нужен особый уход и которые будут хорошо приживаться. Новых деревьев будет гораздо больше — порядка трех тысяч.
— После высадки мелких насаждений должен пройти немалый срок, прежде чем они начнут приносить пользу, поэтому в Челябинске будем высаживать крупномеры, — заверил Барыкин.
Также власти Челябинска собираются озеленить территорию вблизи транспортных развязок, в том числе вдоль автодороги «Меридиан» от проспекта Ленина до Троицкого тракта.
НА ЗАМЕТКУ
По словам министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, Челябинск испытывает острый дефицит деревьев и кустарников: сегодня на одного жителя приходится меньше четырех кв. метров зеленых насаждений, а должно быть 11 кв. метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU