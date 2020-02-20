Принимать на работу сельских учителей в Челябинской области будут по конкурсу и выдавать миллион

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:38:54+03:00

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В Челябинской области не хватает учителей на селе. Самые востребованные — предметники по английскому языку, математике, русскому языку, также требуются учителя физики, химии, начальных классов, немецкого языка, истории, обществознания и биологии. Теперь они могут участвовать в программе «Земский учитель» и получить миллион рублей за переезд в деревню.

— Желающих будут отбирать по конкурсу. Заявления до 15 апреля принимает Региональный центр оценки качества и информатизации образования (Челябинск, ул. Комсомольская, 20-а). Участниками отбора могут стать педагоги, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование и отвечают квалификационным требованиям по должности учитель, — говорят в региональном минобре.

Победителям будет предложена работа на селе или в маленьких городках с населением до 50 тысяч человек и единовременная компенсация в размере миллиона. В свою очередь, учитель должен отработать на новом месте не менее 5 лет.

Всего региону нужны 92 земских учителя. На конкурс уже поступило 17 заявок.

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ИСТОЧНИК KP.RU