Жители Челябинской области стали больше откладывать на мечту и на черный день

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:20:37+03:00

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К началу 2020 года жители Челябинской области держали на своих банковских вкладах 461 млрд рублей. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Центробанка России.

Десять процентов от общего объема вкладов — это вклады в иностранной валюте. Если перевести эти деньги в рубли, то получится 46 с лишним миллиардов.

В среднем на одного жителя Челябинской области приходится 133 тысячи рублей сбережений на банковских вкладах.

— Объем денежных средств на депозитах южноуральцев растет, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам. Вклады традиционно являются удобным, надежным и безопасным способом хранения денег. Размещая средства на вкладе, можно накопить, например, на первоначальный взнос по ипотеке или образование детей. Также вклад может стать «подушкой безопасности» в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, — говорит управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

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ИСТОЧНИК KP.RU