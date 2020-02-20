Два человека получили термические ожоги лица и рук при взрыве газа в лаборатории в Челябинске
Несчастный случай произошел в минувшую среду, 19 февраля, в лаборатории одного из предприятий, расположенного на Копейском шоссе в Челябинске. В лаборатории, где производят автокосметику и автохимию, рванул газ.
— К трагедии привела разгерметизация газового баллона. После хлопка газовоздушной смеси вспыхнул огонь. Четыре человека успели выбежать из лаборатории самостоятельно. Правда, двое из них получили серьезные травмы, — сообщает городское управление по обеспечению безопасности населения.
35-летний мужчина и 26-летний молодой человек получили термические ожоги головы и рук 1-2 степени. Оба госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное.
Пожар в здании удалось ликвидировать быстро, не прошло и часа. На место выезжали 9 спецмашин и три десятка пожарных, газовиков и представителей энергослужбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU