2020-02-20T10:02:27+03:00
Происшествия

Два человека получили термические ожоги лица и рук при взрыве газа в лаборатории в Челябинске

Оба пострадавших находятся в больнице
Лидия ПЕСКОВА
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Оба мужчины попали в больницу.Оба мужчины попали в больницу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Несчастный случай произошел в минувшую среду, 19 февраля, в лаборатории одного из предприятий, расположенного на Копейском шоссе в Челябинске. В лаборатории, где производят автокосметику и автохимию, рванул газ.

— К трагедии привела разгерметизация газового баллона. После хлопка газовоздушной смеси вспыхнул огонь. Четыре человека успели выбежать из лаборатории самостоятельно. Правда, двое из них получили серьезные травмы, — сообщает городское управление по обеспечению безопасности населения.

35-летний мужчина и 26-летний молодой человек получили термические ожоги головы и рук 1-2 степени. Оба госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Пожар в здании удалось ликвидировать быстро, не прошло и часа. На место выезжали 9 спецмашин и три десятка пожарных, газовиков и представителей энергослужбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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