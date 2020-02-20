2020-02-20T10:53:49+03:00
Общество

Прямые авиарейсы до Уфы и Калининграда хотят пустить из Челябинска

А билеты на них будут дешевле обычных
Лидия ПЕСКОВА
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Даже примерную стоимость билетов билетов пока не оглашают.Даже примерную стоимость билетов билетов пока не оглашают.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Челябинской области рассматривают вопрос о запуске двух субсидированных авиарейсов из Челябинска. Предполагается, что самолеты с материальной поддержкой государства будут летать в Уфу и Калиниград.

— Мы уже ищем авиаперевозчиков, которые согласятся летать по этом маршрутам, — сообщил глава министерства дорожного хозяйства области Алексей Нечаев.

В 2019 году Челябинская область доплачивала за полеты по девяти субсидированным маршрутам — в Казань, Самару, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды и в Ростов-на-Дону.

Ожидается, что в 2020 году, помимо Уфы и Калининграда, субсидированные рейсы из Челябинска будут летать в Омск, Волгоград, Нижний Новгород.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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