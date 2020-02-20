Прямые авиарейсы до Уфы и Калининграда хотят пустить из Челябинска

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:53:49+03:00

Даже примерную стоимость билетов билетов пока не оглашают. Фото: Мария ЛЕНЦ

А билеты на них будут дешевле обычных

Изменить размер текста: A A

Власти Челябинской области рассматривают вопрос о запуске двух субсидированных авиарейсов из Челябинска. Предполагается, что самолеты с материальной поддержкой государства будут летать в Уфу и Калиниград.

— Мы уже ищем авиаперевозчиков, которые согласятся летать по этом маршрутам, — сообщил глава министерства дорожного хозяйства области Алексей Нечаев.

В 2019 году Челябинская область доплачивала за полеты по девяти субсидированным маршрутам — в Казань, Самару, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды и в Ростов-на-Дону.

Ожидается, что в 2020 году, помимо Уфы и Калининграда, субсидированные рейсы из Челябинска будут летать в Омск, Волгоград, Нижний Новгород.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU