2020-02-20T11:07:59+03:00
Дом. Семья

Стало известно, что в Челябинске стало с кошкой Дорожкой, перемолотой в ДТП

Пациентка ветеринаров пережила две тяжелейшие травмы
Инна КУМЕЙКО
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Кошка обрела любящих хозяев. Фото: Архив героя публикации.Кошка обрела любящих хозяев. Фото: Архив героя публикации.
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Всем смертям назло — это о кошке, которую ветеринары назвали Дорожкой. Потому что в январе она дважды травмировалась: упала с высоты и попала под колеса автомобиля.

Спас перемолотое колесами животное челябинец Евгений Дягилев. Из последних сил окровавленная кошка ползла по тротуару на ул. Свободы. С ней он помчался в приют «Я Живой». Оттуда страдалицу перевезли в клинику «Зоопульс».

Дорожке ампутировали переднюю лапу и часть хвоста. Лечили на пожертвования.

Кошка выжила. А теперь у нее появился дом: Дорожку забрал спаситель, Евгений Дягилев.

— У нас в семье пополнение! Пушистое (пока лысое) счастье. Огромное спасибо приюту «Я Живой!», врачам за то, что боролись за нее. Спасибо всем неравнодушным, кто перевел средства на содержание кошки в клинике, на операции. Тем, кто не пожалел времени приехать и привезти необходимые ей вещи и подарить Дорожке свое тепло и внимание. Спасибо вам, друзья! Мы обещаем любить и заботиться о ней, подарить ей счастливую кошачью жизнь, — написал Евгений на своей страничке в Инстаграм.

Дорожка пережила страшные травмы. Фото: Архив "КП".

Дорожка пережила страшные травмы. Фото: Архив "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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