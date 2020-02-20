Стало известно, что в Челябинске стало с кошкой Дорожкой, перемолотой в ДТП
Всем смертям назло — это о кошке, которую ветеринары назвали Дорожкой. Потому что в январе она дважды травмировалась: упала с высоты и попала под колеса автомобиля.
Спас перемолотое колесами животное челябинец Евгений Дягилев. Из последних сил окровавленная кошка ползла по тротуару на ул. Свободы. С ней он помчался в приют «Я Живой». Оттуда страдалицу перевезли в клинику «Зоопульс».
Дорожке ампутировали переднюю лапу и часть хвоста. Лечили на пожертвования.
Кошка выжила. А теперь у нее появился дом: Дорожку забрал спаситель, Евгений Дягилев.
— У нас в семье пополнение! Пушистое (пока лысое) счастье. Огромное спасибо приюту «Я Живой!», врачам за то, что боролись за нее. Спасибо всем неравнодушным, кто перевел средства на содержание кошки в клинике, на операции. Тем, кто не пожалел времени приехать и привезти необходимые ей вещи и подарить Дорожке свое тепло и внимание. Спасибо вам, друзья! Мы обещаем любить и заботиться о ней, подарить ей счастливую кошачью жизнь, — написал Евгений на своей страничке в Инстаграм.
Дорожка пережила страшные травмы. Фото: Архив "КП".
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