Настоящие руины: в жилом доме Златоуста обрушился потолок
Жуткий способ разбудить: в многоквартирном доме в Златоусте по среди ночи обрушился потолок. Фотографиями руин южноуральцы поделились в социальных сетях.
Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 февраля в доме по улице Горького. Из-за прогнивших перекрытий в одной из квартир обрушился потолок. Под утро жители дома обнаружили груды бетона и пыли, которые укутали мебель. При происшествии никто не пострадал.
Сами жильцы отметили, что многие конструкции в доме действительно находятся в аварийном состоянии: в других подъездах по стенам квартир идут трещины. Это же подтвердила и специальная комиссия, которая приехала к месту происшествия. Сейчас решается вопрос о переселении граждан в другой дом.
В жилом доме в Златоусте рухнул потолок.Видео: Регион-74 Златоуст, vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU