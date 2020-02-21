В Челябинске пройдут старты памяти «Снежных призраков»

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:01:24+03:00

Школьники будут соревноваться на трассах, где в годы войны готовили лыжный спецназ

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«Снежными призраками» во время войны немцы называли подразделения бойцов-лыжников. Они появлялись ниоткуда, неожиданно атаковали противника на уязвимых участках фронта и так же быстро уходили.

Фашисты еще прозвали их «белыми дьяволами».

Директор СШОР-5 по лыжным гонкам Владимир Воронов:

— В сентябре 1941 года в Челябинске, в районе поселка Шершни, была создана база для подготовки бойцов-лыжников. На лыжах бегали даже летом — по мокрой траве и соломе. А зимой тренировки шли с пятидневными переходами по 30-40 км с полной выкладкой ежедневно. Ночевали в шалашах.

Обучение длилось пять месяцев. Готовность бойцов проверял сам маршал Клим Ворошилов. Он даже тренировался вместе с бойцами.

Из Челябинска на фронт только в 1941-1942 годах ушло почти 50 тысяч бойцов.

Бывший завуч спортшколы Валерий Апухтин:

— Служить в таких боевых подразделениях было очень опасно. Большая часть бойцов погибла. Груз на себе носили ребята приличный: лопата, сумка с гранатами, вещмешок. Лыжи были шириной 80 мм (обычные от 45 до 55 мм).

Всероссийские школьные соревнования памяти бойцов Уральских лыжных батальонов пройдут как раз там, где обучали бойцов-лыжников – в местечке «Карпов пруд», что в челябинском поселке Шершни.

Сегодня здесь строится специализированный лыжный спортивный комплекс с трассами различной протяженности. Возле одной из них сохранилась землянка, где жили будущие «снежные призраки» во время учений.

22 февраля, 12.00 — лыжники пробегут дистанции 5 км (юноши) и 3 км (девушки).

23 февраля, 11.00 — четырехэтапные эстафеты.

ИСТОЧНИК KP.RU