В Челябинской области отменен карантин по гриппу

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:24:55+03:00

В Челябинской области отменяют карантин по гриппу. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Стало известно, в каком городе школьники наконец-то пойдут на уроки

Изменить размер текста: A A

Две недели дополнительных каникул надоели даже школьникам! Дистанционно уроков учителя задают много, приходится самостоятельно изучать сложные темы. Потому, говорят, дети, уж лучше в школу ходить.

Стало известно, что в Кыштыме с 22 февраля возобновляется учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования — кружках, секциях, художественных и музыкальных школах.

Такое решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Кыштыма в пятницу, 21 февраля.

Завтра, 22 февраля, на уроки отправятся ученики школ, где суббота является рабочим днем. Школы, работающие на пятидневной неделе, учебный процесс возобновится во вторник, 25 февраля, пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

Кстати, у школьников Челябинска карантин заканчивается 25 февраля.

Кстати, по данным регионального минздрава, ситуация по заболеваемости ОРВИ в области оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

За три дня недели зарегистрировано 20262 случая ОРВИ и гриппа, что ниже уровня этого же периода на прошлой неделе на 19%.

Горячая линия Минздрава продолжает работу в круглосуточном режиме по телефону 8(351) 240-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU