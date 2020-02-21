В Челябинске на Дне зимних видов спорта пройдут мастер-классы
В субботу, 22 февраля, в Челябинске отметят Дня зимних видов спорта, посвященного шестой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в праз0дничный день в Ледовом дворце «Уральская молния» пройдут соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, а также бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и керлингу.
Торжественная церемония открытия пройдет в 12.00 часов, начало соревнований и мастер-классов в 12.20. Проведите выходной день с толком, приходите в «Уральскую молнию» всей семьей!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU