В Челябинске на Дне зимних видов спорта пройдут мастер-классы

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:47:21+03:00

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В субботу, 22 февраля, в Челябинске отметят Дня зимних видов спорта, посвященного шестой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в праз0дничный день в Ледовом дворце «Уральская молния» пройдут соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, а также бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и керлингу.

Торжественная церемония открытия пройдет в 12.00 часов, начало соревнований и мастер-классов в 12.20. Проведите выходной день с толком, приходите в «Уральскую молнию» всей семьей!

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ИСТОЧНИК KP.RU