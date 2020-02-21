В Челябинской области транспортные полицейские задержали наркоторговца

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:32:17+03:00

В Магнитогорске арестован подозреваемый в наркоторговле. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В четверг, 20 февраля, во время операции «Курьер-2020» сотрудники Магнитогорского линейного отдела полиции на перроне магнитогорского вокзала задержали подозреваемого в наркоторговле.

Как пояснили в пресс-службе ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, у 49-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет со светлым порошком.

— Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это синтетическое наркотическое средство общей массой 0,55 грамма (значительный размер), — рассказала специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Задержанный уже был судим. Следователи Магнитогорского ЛОП возбудили уголовное дело по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ.

Фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок до трех лет и крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU