В Челябинске обнаружен идеальный зооприют

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:51:11+03:00

Вот так по-домашнему живут в приюте бывшие бродяжки. Фото: приют "ЗооЦентр".

Благодаря работе временного крова для животных в Советском районе все меньше бездомных кошек

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Екатерина Веденина и Ольга Крюкова не могут пройти мимо бездомной мурки. Благодаря тяжелому ежедневному труду хрупких девушек в Советском районе Челябинска все меньше бездомных кошек. В их частном приюте «ЗооЦентр» сейчас живут около сотни животных. За пять лет работы уже спасено и пристроено в добрые руки около 400 котят, кошек, котов...

Временное пристанище дышит домашним уютом: ни грязи, ни запаха. Обитатели чисты, здоровы. Волонтеры приюта — взрослые и дети — с удовольствием ухаживают за ними.

Впрочем, налаженное дело может рухнуть. С 2021 года в жилых домах размещать зооприюты будет нельзя.

С одной стороны, требование понятное: часто соседство людей и животных чревато скандалами из-за неряшливости владельцев приютов. Но, может, стоить ужесточить требования к содержанию крова для бродяжек, а не закрывать все?

Храбрые хозяйки зооприюта обратились за помощью к депутатам Государственной думы, были на приеме в Челябинской городской Думе. Девушки надеются на здравый смысл и доброе отношение депутатов и чиновников к важному вопросу.

"Возьмите меня, я самая красивая и послушная". Фото: приют "ЗооЦентр".

Кстати, в год на сухой корм и древесный наполнитель для лотков хозяйки приюта должны найти не менее 800 тысяч рублей.

Немалых денег стоят ветеринарные услуги: стерилизация, кастрация, анализы на инфекции, лечение. Все это — пожертвования.

Если вы хотите взять домой верного четвероногого друга, свяжитесь с приютом "ЗооЦентр" по телефону +7-900-063-22-05.

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ИСТОЧНИК KP.RU