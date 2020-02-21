Забор в промзоне Челябинска превратили в арт-объект

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:39:14+03:00

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На ограждении цеха водоснабжения ЧМК появились копии картин уральских художников — все они в свое время работали на предприятии или сотрудничали с ним. 39 полотен высотой три метра растянулись на 160 метров.

Половина репродукций посвящены истории развития предприятия. Они изображают будни комбината: портреты рабочих, процесс производства. На ограждении можно увидеть «Строительство домны №2» и «Утренняя плавка». Бытовые картины предприятия разбавлены умиротворяющими пейзажами уральской природы.

— Нам удалось сделать копии этих работ. Теперь благодаря импровизированной галерее любой работник сможет приобщиться к истории родного предприятия, — отметил директор управления по работе с персоналом ЧМК Денис Сазонтов.

Как сообщала ранее КП-Челябинск, наш город борется за право принять масштабный фестиваль уличного искусства «Культурный год». Его участники создадут новые яркие граффити на фасадах домов, проведут выставки и концерты, мастер-классы с известными граффитистами.

Праздничные площадки будут организованы сразу в трех регионах. А в каких именно, решит народное голосование. Отдать свой голос россияне могут до двух часов ночи 4 марта. Проголосовать можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU