В Челябинске определены автобусные перевозчики в аэропорт
С 26 апреля в Челябинске вводится новая транспортная схема, согласно которой в аэропорт Баландино пойдут автобусы, в том числе — по ночам. Пассажиров повезут машины по маршрутам № 1, N 41, N 45.
Маршрут № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт» — это шесть ночных рейсов в обе стороны.
Маршрут № 41 «ДК Строителей — Аэропорт»: пять ночных рейсов.
Этими маршрутами займется предприятие «Общественный городской транспорт».
Маршрут № 45 «Автобусный парк — Аэропорт»: ночной рейс значится в расписании движения каждые 34 минуты. За рейс отвечает «Второй автобусный парк».
Читайте также:
Для жителей Челябинска авиабилеты в 11 городов станут дешевле. Изучаем карту маршрутов, утвержденную правительством региона (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU