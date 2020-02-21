В Челябинске определены автобусные перевозчики в аэропорт

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:40:03+03:00

В челябинский аэропорт пойдут по ночам аэроэкспрессы. Автобусы будут ходить и к ночным рейсам. Фото: Сергей КУКЛЕВ.

На ночные рейсы пассажиров будут подвозить аэроэкспрессами

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С 26 апреля в Челябинске вводится новая транспортная схема, согласно которой в аэропорт Баландино пойдут автобусы, в том числе — по ночам. Пассажиров повезут машины по маршрутам № 1, N 41, N 45.

Маршрут № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт» — это шесть ночных рейсов в обе стороны.

Маршрут № 41 «ДК Строителей — Аэропорт»: пять ночных рейсов.

Этими маршрутами займется предприятие «Общественный городской транспорт».

Маршрут № 45 «Автобусный парк — Аэропорт»: ночной рейс значится в расписании движения каждые 34 минуты. За рейс отвечает «Второй автобусный парк».

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ИСТОЧНИК KP.RU