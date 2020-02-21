2020-02-21T13:01:57+03:00
Общество

В Челябинске оштрафовали горе-юристов

Сотрудники юридической конторы не исполняли обязательств по заключенным с клиентами договорам
Ольга АНТОНОВА
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В работе приставов 53 дела в отношении ООО «Юридический кабинет «Прогресс». Фото: fssp.ruВ работе приставов 53 дела в отношении ООО «Юридический кабинет «Прогресс». Фото: fssp.ru
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В Челябинске оштрафован руководитель конторы «Юридический кабинет «Процесс». Финансовое наказание в 60 тыс. руб. — вердикт уголовного дела, возбужденного в марте прошлого года.

Согласно приговора, «Юридический кабинет «Процесс» или не в полном объеме, или вовсе не исполнял обязательства по договорам, заключенным с клиентами.

Как поясняет пресс-служба УФССП России по Челябинской области, обманутые люди, не дождавшись решения проблем, теряли время и деньги. Разочарованные, они расторгали договоры и требовали вернуть деньги. Однако, юристы полученного не возвращали. Люди шли в суд.

Но и в рамках исполнительных производств горе-юристы не спешили рассчитываться по долгам. Им блокировали счета, арестовывали офисное оборудование. Приставы взыскали... 28 тыс руб. Деньги уходили истцам, по копеечке, пропорционально размерам долга. А ведь за «услуги» юристы брали от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Сейчас в работе межрайонного отдела судебных приставов 53 исполнительных производства в отношении ООО «Юридический кабинет «Прогресс» более чем на 3,5 млн. руб..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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