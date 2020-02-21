2020-02-21T13:30:26+03:00
Общество

Неужто опять метеорит: в Челябинской области жителей напугали огненные всполохи

Небо над Чебаркулем озарялось красным цветом
Ольга АНТОНОВА
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В небе над Чебаркулем полыхало красное зарево. Фото: mediazavod.ruВ небе над Чебаркулем полыхало красное зарево. Фото: mediazavod.ru
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Ночью 21 февраля жители Чебаркуля спали тревожно. В небе над городом многие заметили загадочные всполохи красного цвета.

При этом, как сообщает mediazavod.ru, взрывов или иных звуков слышно не было.

Испуганные чебаркульцы подумали, не упал ли опять на Южный Урал метеорит? Но, проанализировав локацию всполохов, поняли, что зарево светит над военным городком. Значит, идут учения?

Предположения гражданских подтвердили военнослужащие. В пресс-службе ЦВО сообщили, что в Челябинской области пройдут учения танковых и артиллерийских подразделений танковой дивизии ЦВО:

— На участках полигонного фонда танкисты, разведчики, артиллеристы, специалисты связи и радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают узкоспециальные практические аспекты в обороне и наступлении. Экипажи специальных войск действует как по прямому назначению, так и в боевых порядках танкистов и мотострелков в дневное и ночное время.

В учениях задействованы более 300 единиц военной техники и две тысячи военнослужащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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