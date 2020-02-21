В Челябинске пройдут соревнования памяти бойцов Уральских лыжных батальонов

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:17:43+03:00

На лыжню выйдут 13 и 14-летние спортсмены

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Спортивный праздник с участием 200 лыжников 13-14 лет пройдет 22 и 23 февраля в поселке Шершни на лыжном комплексе спортшколы № 5 «Карпов пруд». Здесь в войну готовили бойцов специализированных армейских отрядов на базе 21-й запасной стрелковой бригады. Она дислоцировалась в Челябинске.

На фронта Великой Отечественной ушло порядка 50 тыс. подготовленных бойцов лыжных бригад. За стремительность и меткость стрельбы немцы называли челябинцев «снежные призраки». Мобильные, хорошо замаскированные, они атаковали противника и быстро исчезали.

В честь 75-летия Победы на лыжном комплексе «Карпов пруд» появится стела, посвященная уральским лыжным батальонам. А в спортивной школе открыт музей. Его экспонаты — письма бойцов, архивные документы, военные карты, вещи и предметы военных лет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, легендарным лыжным подразделениям посвящен документальный фильм «Белые дьяволы», снятый к 70-летию Великой Победы телекомпания «Ермак».

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ИСТОЧНИК KP.RU