ВТБ и Уральский институт управления — РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:33:57+03:00

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21 февраля управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов и директор Уральского института управления — РАНХиГС Руслан Долженко подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает реализацию совместных проектов и программ как для студентов и сотрудников вуза, так и для персонала ВТБ.

В рамках соглашения ВТБ обеспечит зарплатное обслуживание института, выпуск карт и зачисление стипендий для учащихся. На следующем этапе предполагается создание современной кампусной системы на базе карт ВТБ. Кроме того, банк предоставит площадку для прохождения производственной практики и стажировок для студентов экономических специальностей. В свою очередь, сотрудники ВТБ смогут участвовать в программах повышения квалификации РАНХиГС.

Фото: предоставлено ВТБ

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, подчеркнул: «Мы стремимся устанавливать партнерские отношения с ключевыми высшими учебными заведениями. В рамках стратегии ВТБ для нас важно не только предоставлять качественный сервис, но и создавать технологичную среду для развития. Уверен, что взаимодействие с уральским филиалом РАНХиГС будет плодотворным по всем направлениям: от организации кампусного проекта до поддержки в подготовке новых кадров для бизнеса и государственных структур».

Руслан Долженко, директор Уральского института управления — РАНХиГС, отметил: «Убежден, что сотрудничество с одним из лидеров банковской сферы откроет для нас новые возможности – как с точки зрения организации образовательного процесса, так и углубления практических навыков учащихся в финансовой сфере. Подписанное сегодня соглашение станет основой для дальнейшей взаимовыгодной работы».