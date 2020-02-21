В Челябинске выпускник школы готовится к ЕГЭ по китайскому языку

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:10:54+03:00

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Ученик 11 класса челябинской школы № 118 Денис Якушев учит китайский язык семь лет. В десятилетнем возрасте на спецкурсы для детей его отвела бабушка, и Денису понравилось. Настолько, что по окончании школы он решил сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

Как сообщает hornews.com, в нашей области экзамен по китайскому в этом году пройдет впервые. Кроме Дениса язык Поднебесной сдают три выпускника.

Денис общается с носителями языка. Во время поездки в КНР разговаривал с официантами, с продавцами, с прохожими.

Якушев мечтает поступить в Институт международных отношений Казанского федерального университета. Для поступления требуется сдать ЕГЭ по истории, русскому языку и иностранному.

В оставшееся до сдачи ЕГЭ он намерен подготовиться к сдаче испытания на «отлично» и пройти на бюджет. Педагог Дениса оценивает его словарный запас в 1,5 — 2 тыс слов. Это — четвертый уровень знания китайского. С ним можно ехать в КНР для учебы или работы. Всего уровней шесть, и шестой — это уровень носителя языка.

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ИСТОЧНИК KP.RU