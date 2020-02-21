2020-02-21T16:16:45+03:00
Общество

И рыбу, и мясо: в Челябинской области уничтожили 135 кг продуктов

Рассказываем, почему их признали опасными
Ангелина ЗАКИРОВА
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У продавцов не было необходимых документовУ продавцов не было необходимых документовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Магнитогорске Россельхознадзор устроил проверку несанкционированных рынков. На улице Труда в Магнитогорске предприниматель продавал свежемороженую рыбу прямо с земли.

Неподалеку от него бизнес-вумен предлагала прохожим рискнуть своим здоровьем, купив копченую рыбу и сало собственного производства, а также сомнительную колбасу. Торговля велась на улице с самодельных столов.

— Продукция признается недоброкачественной и опасной, если на нее отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность, если продукция не имеет установленных сроков годности, маркировки. Такая обезличенная продукция подлежит изъятию из оборота, утилизации или уничтожению, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

У мужчины изъяли 100 кг рыбы, у его «коллеги» — 35 кг продукции. Чтобы товар не попытались продать повторно, его уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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