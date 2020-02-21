И рыбу, и мясо: в Челябинской области уничтожили 135 кг продуктов

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:16:45+03:00

У продавцов не было необходимых документов Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске Россельхознадзор устроил проверку несанкционированных рынков. На улице Труда в Магнитогорске предприниматель продавал свежемороженую рыбу прямо с земли.

Неподалеку от него бизнес-вумен предлагала прохожим рискнуть своим здоровьем, купив копченую рыбу и сало собственного производства, а также сомнительную колбасу. Торговля велась на улице с самодельных столов.

— Продукция признается недоброкачественной и опасной, если на нее отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность, если продукция не имеет установленных сроков годности, маркировки. Такая обезличенная продукция подлежит изъятию из оборота, утилизации или уничтожению, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

У мужчины изъяли 100 кг рыбы, у его «коллеги» — 35 кг продукции. Чтобы товар не попытались продать повторно, его уничтожили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU